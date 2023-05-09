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Чавушоглу обсудит с Лавровым борьбу с терроризмом и нормализацию отношений Турции и Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу планирует во время визита в Москву обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым, сирийским и иранским коллегами нормализацию отношений Турции и Сирии и ряд других вопросов, передает РИА Новости.

Стали известны темы разговора Чавушоглу с Лавровым в ходе визита в РФ
© РИА Новости

«Планируется обсудить нормализацию отношений Турции с Сирией, борьбу с терроризмом, политический процесс и гуманитарные проблемы, в том числе добровольное и безопасное возвращение беженцев в Сирию», — рассказали в пресс-службе МИД Турции.

Чавушоглу сообщал, что по прибытии в Москву 10 мая проведет переговоры с Лавровым, а затем встретится с главами внешнеполитических ведомств России, Ирана и Сирии.

Ранее в интервью Haberturk Чавушоглу заявил, что быстрые шаги в нормализации отношений Дамаска и Анкары после встречи в Москве глав МИД возможны только при отсутствии предварительных условий и пошагового прогресса по «дорожной карте».

В апреле должна была состояться четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Ирана, Сирии, РФ и Турции, однако ее перенесли на май.

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