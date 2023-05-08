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Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с официальным визитом в 2023 году

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Киргизии Садыром Жапаровым принял приглашение посетить эту страну с визитом в нынешнем году. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи двух глав государств в понедельник.

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с официальным визитом
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"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - указано в документе.

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