Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с официальным визитом в 2023 году
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Киргизии Садыром Жапаровым принял приглашение посетить эту страну с визитом в нынешнем году. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи двух глав государств в понедельник.
"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента РФ Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - указано в документе.