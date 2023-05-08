Захарова отреагировала на решение Зеленского отменить День Победы 9 мая

"Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя", - написала в понедельник в своем Telegram-канале дипломат.