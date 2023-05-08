Захарова отреагировала на решение Зеленского отменить День Победы 9 мая

Захарова назвала Иудой Зеленского, отменившего празднование Дня Победы 9 мая
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новым воплощением Иуды президента Украины Владимира Зеленского, который подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая вместо Дня Победы.
"Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя", - написала в понедельник в своем Telegram-канале дипломат.
Зеленский в понедельник подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, украинский лидер также указал, что в стране теперь ежегодно 9 мая будет праздноваться День Европы. А 8 мая Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На протяжении многих лет украинские власти пытались искоренить празднование Дня Победы. До сегодняшнего дня 9 мая на Украине отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения.