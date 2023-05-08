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Токаев посетит Россию и примет участие в параде Победы

Стало известно о визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию 8-9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

Токаев посетит Россию и примет участие в параде Победы
© Lenta.ru

Сообщается, что Токаев посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде, посвященном Дню Победы 9 мая.

«Глава государства посетит Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев», — говорится в сообщении на странице пресс-секретаря президента Республики Казахстан Желдибая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своем приезде в Москву с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в мероприятиях ко Дню Победы.

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