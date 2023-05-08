Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, кроме Молдавии

"В поздравлениях глава российского государства отметил, что в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли", - говорится в сообщении.