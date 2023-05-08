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Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, кроме Молдавии

Президент России Владимир Путин в преддверии 9 мая направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, кроме Молдавии
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"В поздравлениях глава российского государства отметил, что в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли", - говорится в сообщении.

Путин призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.

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