Медведев в канун Дня Победы пообещал сокрушить неонацизм в Европе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 8 мая, сделал ряд заявлений в своем Twitter. В частности, он выразил уверенность в том, что Россия, как и в 1945-м, сокрушит нацизм, пишет РИА «Новости».

Медведев в публикации обратился к гражданам государств, которые ведут борьбу против России на фоне украинского кризиса.

Политик напомнил, что более миллиона советских солдат погибли при освобождении Европы от фашизма во время Второй мировой войны.

По его словам, у европейцев, и, в особенности, у глав государств и правительств европейских стран, чрезмерно короткая память. В России, напротив, помнят и всегда будут помнить героев Великой Отечественной.