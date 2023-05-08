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Дмитрий Медведев в канун Дня Победы пообещал сокрушить неонацизм в Европе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 8 мая, сделал ряд заявлений в своем Twitter. В частности, он выразил уверенность в том, что Россия, как и в 1945-м, сокрушит нацизм, пишет РИА «Новости».

Медведев в канун Дня Победы пообещал сокрушить неонацизм в Европе
© ТАСС

Медведев в публикации обратился к гражданам государств, которые ведут борьбу против России на фоне украинского кризиса.

Политик напомнил, что более миллиона советских солдат погибли при освобождении Европы от фашизма во время Второй мировой войны.

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По его словам, у европейцев, и, в особенности, у глав государств и правительств европейских стран, чрезмерно короткая память. В России, напротив, помнят и всегда будут помнить героев Великой Отечественной.

Медведев подчеркнул, что советские солдаты искоренили фашизм в 1945 году. Он добавил, что без сомнения, чудовищный бандеровский неонацизм, проявившийся в современной Европе, также будет сокрушен.

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