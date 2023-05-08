Захарова назвала слова Буданова про убийства русских "ударом по Белому дому"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова про убийства русских "в любой точке мира до полной победы Украины" являются признанием того, что администрация президента США Джо Байдена спонсирует терроризм. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее глава управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что Киев продолжит убивать русских по всему миру. Таким образом Буданов ответил на заявление журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к теракту, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина. В августе 2022 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявлял, что украинский режим пытается убить как можно больше русских.