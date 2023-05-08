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Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова в Москву на празднование Дня Победы, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве
© Александр Астафьев/РИА «Новости»

По данным издания, президенты "сердечно поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне, адресовав пожелания благополучия и процветания народам обеих стран". Бердымухамедов в разговоре отметил, что Великая Отечественная война и победа над фашизмом занимают особое место в общей исторической памяти народов. Поэтому в Туркмении свято чтут память о тех, кто, защищая страну и трудясь в тылу, приближал победу.

Президент Путин, говорится в материале газеты, пригласил президента Туркмении принять участие в торжественных мероприятиях, которые планируется провести в Москве. В ответ Бердымухамедов поблагодарил главу "дружественного" государства за приглашение.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров, вылетевший с официальным визитом в Россию, 9 мая в качестве гостя посетит Парад Победы на Красной площади.

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