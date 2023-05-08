В РФ заявили об отсутствии разъяснений США по диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон не предоставил разъяснений по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом «Известиям» России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Он подчеркнул, что Москва уже не рассчитывает получить ответ от американской стороны. «По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет», — отметил дипломат, добавив, что вопросы в данной ситуации вызывает позиция Европы, которую, по его словам, «открыто унижают».