Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ

Российское посольство в Египте сообщило, что одобряет решение Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о восстановлении членства Сирии в данной организации, сообщает РИА Новости.

Дипломаты сообщили, что приветствуют такое решение, которое было принято 7 мая на внеочередной сессии ЛАГ под председательством Египта. Отмечается, что Москва всегда выступала за объединение и сплочение рядов традиционно дружественного для страны арабского сообщества.

В посольстве выразили уверенность в том, что возвращение Дамаска в организацию внесет значительный вклад в преодоление стоящих перед регионом вызовов и будет способствовать дальнейшему повышению роли ЛАГ в международных делах.