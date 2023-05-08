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Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ

Российское посольство в Египте сообщило, что одобряет решение Совета глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) о восстановлении членства Сирии в данной организации, сообщает РИА Новости.

Посольство России приветствует восстановления членства Сирии в ЛАГ
© РИА Новости

Дипломаты сообщили, что приветствуют такое решение, которое было принято 7 мая на внеочередной сессии ЛАГ под председательством Египта. Отмечается, что Москва всегда выступала за объединение и сплочение рядов традиционно дружественного для страны арабского сообщества.

В посольстве выразили уверенность в том, что возвращение Дамаска в организацию внесет значительный вклад в преодоление стоящих перед регионом вызовов и будет способствовать дальнейшему повышению роли ЛАГ в международных делах.

Напомним, движение ХАМАС приветствовало заявление министров иностранных дел ЛАГ о возвращении Сирии в данную организацию. Главы внешнеполитических ведомств ЛАГ во время своей внеочередной встречи одобрили возвращение страны в региональную организацию. Это произошло впервые за 12 лет. Отмечается, что Сирия восстановит свое участие в ЛАГ, если выполнит обязательства по урегулированию кризиса в стране.

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