Ранее Буданов, комментируя вероятную причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной , заявил, что киевские власти убивали и будут убивать россиян по всему миру до полной победы Украины.

Ранее The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона сообщила, что украинским властям пришлось отложить атаки на территорию России по указанию из США. По информации издания, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по российской территории 24 февраля — в частности, по морскому порту в Новороссийске и по Москве.