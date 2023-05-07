Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассчитывает, что исполнители теракта против писателя Захара Прилепина по закону будут приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале .

"Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения", - написал политик.

Тем не менее Медведев добавил, что важно, чтобы задержанные исполнители теракта и им подобные "осознавали простую вещь - даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи, и тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного". По его словам, "это тоже имеет большое воспитательное значение" для новых нанятых для убийств.