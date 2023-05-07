Правительство обеспокоилось положением женщин в России

«Реализация Нацстратегии в интересах женщин будет вестись в рамках существующих международных обязательств России, включающих в себя в том числе необходимость реализации мер по поддержке женщин», — передают слова Уткиной «Известия». Она добавила, что одной из целей, которая была поставлена Генассамблеей ООН, является достижения равенства полов, а также расширение прав и свобод женщин.