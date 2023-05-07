В ГД предложили помечать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (лидер партии "Родина") выступил с предложением маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России". Об этом сообщает РИА Новости.

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Депутат указал, что "очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются" по-прежнему продавать свою продукцию в РФ. Он выразил уверенность, что такие товары необходимо маркировать "произведено врагом России", "причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте".

Как считает политик, это нужно делать, "чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля". Он также отметил, что многие из тех, кто покинул российский рынок, "громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием". По словам Журавлева, они возвращаются "в коллаборации с производителями" из дружественных России государств.

"Не обращать (внимания) на такую экспансию было бы по меньшей мере неблагоразумно - публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать, ситуация абсурдная", - добавил он.