Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Украиной. По его словам, она заключается в том, чтобы «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду».

Политик напомнил, что украинским режимом были организованы убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина.

По мнению Володина, с помощью Украины США и Европейский союз (ЕС) делаю все, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения в России, которые защищают национальные ценности.

«Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Сегодня на Украине все чаще звучат голоса с осуждением киевского террористического режима. Зеленский и его подручные борются с этим всеми способами», — подчеркнул спикер Госдумы.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.