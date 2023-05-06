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Пушилин отреагировал на взрыв машины с Прилепиным

Украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в партии «Справедливая Россия» Захаром Прилепиным.

Пушилин отреагировал на взрыв машины с Прилепиным
© РИА Новости

«Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения», — заявил Пушилин, принося соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва Александра Шубина.

Он подчеркнул, что компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Прилепина и заявил, что у него нет сомнений в том, что ответственность за произошедшее несет Киев.

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