Пушилин отреагировал на взрыв машины с Прилепиным

Украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в партии «Справедливая Россия» Захаром Прилепиным.
«Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения», — заявил Пушилин, принося соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва Александра Шубина.
Он подчеркнул, что компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Прилепина и заявил, что у него нет сомнений в том, что ответственность за произошедшее несет Киев.