Медведев назвал циничным преступлением подрыв машины Прилепина

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш». Мужчину, который может быть причастен к подрыву, задержала полиция.