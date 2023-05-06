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Медведев назвал циничным преступлением подрыв машины Прилепина

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал подрыв машины писателя Захара Прилепина циничным преступлением. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Медведев назвал циничным преступлением подрыв машины Прилепина
© Lenta.ru

По словам Медведева, подлое нападение совершили «нацистские экстремисты».

«Враг стремится нас запугать, выбирает своей целью настоящих патриотов», — подчеркнул он.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате случившегося Прилепин был тяжело ранен.

После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш». Мужчину, который может быть причастен к подрыву, задержала полиция.

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