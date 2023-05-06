Захарова отреагировала на подрыв автомобиля Прилепина
Подрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим», - написала она.
По её словам, случившееся - прямая ответственность США и Британии.
Захарова провела параллель между киевским режимом и другими террористическими структурами, возникшими при поддержке США:
«Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами».
Представитель МИД призвала молиться за Захара Прилепина.
Автомобиль, в котором ехал писатель, взорвался на трассе в Нижегородской области. Взрывное устройство было закреплено под днищем машины.
Погиб водитель. Данные о состоянии Прилепина пока противоречивы. Источники ряда СМИ сообщают о тяжелых ранениях. Губернатор области заявил, что Прилепин «в порядке».
*террористическая организация, запрещенная в РФ