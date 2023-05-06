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Захарова отреагировала на подрыв автомобиля Прилепина

Подрыв автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на подрыв автомобиля Прилепина
© ТАСС

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим», - написала она.

По её словам, случившееся - прямая ответственность США и Британии.

Захарова провела параллель между киевским режимом и другими террористическими структурами, возникшими при поддержке США:

«Бен Ладен, ИГИЛ*, теперь Зеленский с головорезами».

Представитель МИД призвала молиться за Захара Прилепина.

Автомобиль, в котором ехал писатель, взорвался на трассе в Нижегородской области. Взрывное устройство было закреплено под днищем машины.

Погиб водитель. Данные о состоянии Прилепина пока противоречивы. Источники ряда СМИ сообщают о тяжелых ранениях. Губернатор области заявил, что Прилепин «в порядке».

*террористическая организация, запрещенная в РФ

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