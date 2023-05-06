Клишас оценил предъявленные СБУ обвинения российским сенаторам

Посягательство на территориальную целостность Украины совершили те, кто устроил в стране госпереворот в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам, которые поддержали присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.