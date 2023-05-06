$76.82-1.7984.91-2.09

Клишас оценил предъявленные СБУ обвинения российским сенаторам

Посягательство на территориальную целостность Украины совершили те, кто устроил в стране госпереворот в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам, которые поддержали присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Клишас оценил предъявленные СБУ обвинения российским сенаторам
© РИА Новости

«Тогда же [по итогам госпереворота 2014 года] перестала существовать и государственность Украины в версии 1991 года (в границах Украинской ССР). Сенаторы, руководствуясь нормами международного права (теми же, что и Суд ООН по Косово) и на основании волеизъявления людей, приняли решение о воссоединении народов Крыма, Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсона, наших исторических земель, с Российской Федерацией», — написал Клишас.

Как указал сенатор, он гордиться решениями Совфеда, принятыми по данным вопросам. Он также добавил, что испытывает гордость за шаги коллег на каждом этапе новейшей истории воссоединения России с соотечественниками.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий