Клишас оценил предъявленные СБУ обвинения российским сенаторам
Посягательство на территориальную целостность Украины совершили те, кто устроил в стране госпереворот в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам, которые поддержали присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Тогда же [по итогам госпереворота 2014 года] перестала существовать и государственность Украины в версии 1991 года (в границах Украинской ССР). Сенаторы, руководствуясь нормами международного права (теми же, что и Суд ООН по Косово) и на основании волеизъявления людей, приняли решение о воссоединении народов Крыма, Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсона, наших исторических земель, с Российской Федерацией», — написал Клишас.
Как указал сенатор, он гордиться решениями Совфеда, принятыми по данным вопросам. Он также добавил, что испытывает гордость за шаги коллег на каждом этапе новейшей истории воссоединения России с соотечественниками.