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Медведев: Германия надолго утратит свое лидерство в Европе

Германия скоро утратит политическое и экономическое лидерство в Европе. Бездумная поддержка киевского режима и отказ от российских углеводородов приведут Берлин к краху. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: Германия надолго утратит свое лидерство в Европе
© РИА Новости

«Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в «единой Европе». На радость другим еврограндам – Франции и Британии», - написал Медведев в Telegram-канале.

Он привёл данные Института германской экономики. В конце 2023 года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь 300 млрд долларов - 8% от общего ВВП Германии. Это двукратный рост по сравнению с прошлым годом.

По словам Медведева, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. Целый год «фрицы только и делали, что занимались изощрённым садомазохизмом», отказываясь от дешевых российских углеводородов, и рассуждая о зеленой энергетике

Глава Совбеза отметил, что более 50% населения выступает за отставку правительства Шольца. Немецкие профсоюзы начинают добиваться повышения зарплат, а бизнесу приходится «клянчить субсидии ради собственного выживания».

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