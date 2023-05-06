Медведев: Германия надолго утратит свое лидерство в Европе

Германия скоро утратит политическое и экономическое лидерство в Европе. Бездумная поддержка киевского режима и отказ от российских углеводородов приведут Берлин к краху. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Германия скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в «единой Европе». На радость другим еврограндам – Франции и Британии», - написал Медведев в Telegram-канале.

Он привёл данные Института германской экономики. В конце 2023 года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь 300 млрд долларов - 8% от общего ВВП Германии. Это двукратный рост по сравнению с прошлым годом.

По словам Медведева, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. Целый год «фрицы только и делали, что занимались изощрённым садомазохизмом», отказываясь от дешевых российских углеводородов, и рассуждая о зеленой энергетике