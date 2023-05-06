Захарова высмеяла заявление Байдена об американской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена о том, что американцы — нация, которая платит по счетам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Что вы делаете? Счета оплачиваете? <...> У США госдолг 31,4 триллиона долларов. И каждую минуту он увеличивается на два миллиона», — подчеркнула Захарова.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.