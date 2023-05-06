Киевский режим пытается возродить нацистскую идеологию, заявил Бастрыкин
Украина, попав под влияние западных стран, пытается возродить идеологию нацистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По его словам, Киев последовательно реализует политику геноцида мирного населения Донбасса. После распада СССР ряд стран, попав под влияние Запада, начали пересматривать факты истории и делать переоценку событий.
Также Бастрыкин указал, что искажается роль Советского Союза в Победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений.
Отмечается, что мирных людей на Донбассе уничтожают за нежелание отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка.