Украина, попав под влияние западных стран, пытается возродить идеологию нацистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

© СК РФ

По его словам, Киев последовательно реализует политику геноцида мирного населения Донбасса. После распада СССР ряд стран, попав под влияние Запада, начали пересматривать факты истории и делать переоценку событий.

Также Бастрыкин указал, что искажается роль Советского Союза в Победе над нацизмом и создании современной системы международных отношений.