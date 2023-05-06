Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

Речь идет о запрете на продажу крепких спиртных напитков с 20 часов до 11 утра. Также планируется увеличить минимальный возраст их продажи до 21 года. Превышение запланированных показателей по продажам алкоголя и сигарет в торговых точках страны на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни россиян, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.