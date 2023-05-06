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Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

Министерство здравоохранения России рассматривает новые меры по борьбе с алкоголизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.

Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер
© РИА Новости

Речь идет о запрете на продажу крепких спиртных напитков с 20 часов до 11 утра. Также планируется увеличить минимальный возраст их продажи до 21 года. Превышение запланированных показателей по продажам алкоголя и сигарет в торговых точках страны на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни россиян, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.

Также предполагается запретить рекламу крепкого алкоголя, демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в создаваемых аудиовизуальных произведениях. Кроме того, муниципалитеты могут наделить правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные и праздничные дни.

По итогам 2022 года розничные продажи спиртного на душу населения в литрах этанола составили 6,44, при плановом значении 6,22.

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