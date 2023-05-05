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Посол РФ счел позорным отзыв приглашения на годовщину освобождения Австрии

Посол России в Вене Дмитрий Любинский назвал неприемлемым и позорным отзыв приглашений делегациям РФ и Белоруссии на торжества в честь освобождения Австрии от немецких нацистов. Дипломат заявил об этом в комментарии изданию Oberosterreichische Nachrichten, опубликованном в Telegram-канале российского посольства.

Посол РФ счел позорным отзыв приглашения на годовщину освобождения Австрии
© РИА Новости

Решения (какими бы политическими инстанциями они ни принимались) об отзыве приглашений делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь на официальные торжества по случаю освобождения Австрии и Европы от нацизма рассматриваем как неприемлемые и позорные, — заявил Любинский.

Посол отметил, что отказ в приглашении особенно возмутителен «в свете ранее высокой и ценившейся» культуры исторической памяти Альпийской республики. Он подчеркнул, что российские дипломаты в Австрии почтят память погибших за свободу страны граждан СССР вне рамок официальных мероприятий. Любинский напомнил, что в Австрии захоронены около 80 тысяч советских граждан, а жертвами концлагерей в республике стали более 40 тысяч узников.

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Решение принести собственную историю в жертву сиюминутной политической конъюнктуре представляется «необдуманным и близоруким», констатировал дипломат.

Ранее политолог Иван Мезюхо предположил, что Австрия может стать еще одной страной, которая войдет в НАТО, причем вопреки воле большинства ее жителей. Мезюхо выразил уверенность, что Вена будет вынуждена подчиниться, если США прикажут примкнуть к Альянсу.

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