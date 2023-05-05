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Депутат Картаполов предложил создать горячую линию для заметивших дроны

Россияне должны иметь возможность оперативно сообщать профильным службам о том, что они заметили дроны. Для этого необходимо создать специальную горячую линию. Об этом заявил глава комитета по обороне Государственной думы Андрей Картаполов.

Депутат Картаполов предложил создать горячую линию для заметивших дроны
© пресс-служба Госдумы

— Нужно сделать канал, чтобы информация (о летящих дронах — прим. «ВМ») поступала быстрее. Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна, — пояснил депутат.

Картаполов напомнил, что беспилотные летательные аппараты, долетевшие до Кремля в ночь на 3 мая, заметили еще в Подмосковье. О том, что очевидцы передали информацию в экстренные службы, но последние не среагировали вовремя, поскольку приняли сообщение за ложное, рассказали некоторые СМИ.

Картаполов подчеркнул, что пусть лучше будут ложные сообщения по этому поводу, чем произойдет подобный инцидент, передает РБК.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 3 мая в столице вводится запрет на запуск беспилотников. Исключения составят БПЛА, которые применяются по решениям органов государственной власти.

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