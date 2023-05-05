Песков ответил на вопрос о приеме в Кремле в День Победы

В Кремле отказались от проведения традиционного приема в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости .

На вопрос, планируется ли торжественный прием в Кремле 9 мая, он ответил отрицательно. До этого представитель Кремля отметил, что парад в честь Дня Победы пройдет в обычном режиме.