Песков ответил на вопрос о приеме в Кремле в День Победы
В Кремле отказались от проведения традиционного приема в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.
На вопрос, планируется ли торжественный прием в Кремле 9 мая, он ответил отрицательно. До этого представитель Кремля отметил, что парад в честь Дня Победы пройдет в обычном режиме.
Песков заверил, что президент России Владимир Путин выступит на мероприятии.