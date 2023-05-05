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Лавров заявил о подошедшем к опасной черте мире и вспомнил холодную войну

Как и в годы «холодной войны», человечество подошло к опасной, а может быть еще более опасной черте, считает глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ситуация усугубляется финансово-экономической агрессией Запада. Об этом министр написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Лавров заявил о подошедшем к опасной черте мире и вспомнил холодную войну
© globallookpress.com

Лавров обвинил Вашингтон и его союзников в отказе от дипломатии. Как считает министр, западные страны требуют «выяснения отношений на поле боя», а не мирного диалога.

«Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога [в ООН] заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения», — считает он.

Ранее Лавров также говорил, что основой многополярного мироустройства должны быть баланс интересов, нормы международного права и взаимное уважение, а не страх. Он предложил странам мира отказаться от конфликтов.

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