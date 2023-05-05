Стало известно о самочувствии пострадавшего на саммите ПАЧЭС члена делегации РФ

Член российской делегации Валерий Ставицкий, на которого накануне напал украинский депутат на саммите ПАЧЭС, чувствует себя хорошо, рассказала глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Ставицкий находится под контролем врачей и сейчас пребывает в гостинице. Она также добавила, что другие представители делегации продолжают участвовать в работе саммита, т.к. России должна отстаивать свою позицию.

«Позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой», - заявила Тимофеева.

Она также добавила, что инцидент со Ставицким обсуждался послом РФ в Анкаре со спикером парламента Турции. По ее словам, к Турции, как к организатору мероприятия, имеются большие вопросы по поводу обеспечения безопасности. По ее словам, вчера на месте инцидента работали представители правоохранительных органов.