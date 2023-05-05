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Стало известно о самочувствии пострадавшего на саммите ПАЧЭС члена делегации РФ

Член российской делегации Валерий Ставицкий, на которого накануне напал украинский депутат на саммите ПАЧЭС, чувствует себя хорошо, рассказала глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно о самочувствии пострадавшего на саммите ПАЧЭС члена делегации РФ
© РИА Новости

По ее словам, Ставицкий находится под контролем врачей и сейчас пребывает в гостинице. Она также добавила, что другие представители делегации продолжают участвовать в работе саммита, т.к. России должна отстаивать свою позицию.

«Позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой», - заявила Тимофеева.

Она также добавила, что инцидент со Ставицким обсуждался послом РФ в Анкаре со спикером парламента Турции. По ее словам, к Турции, как к организатору мероприятия, имеются большие вопросы по поводу обеспечения безопасности. По ее словам, вчера на месте инцидента работали представители правоохранительных органов.

Напомним, вчера на Валерия Ставицкого напал украинский депутат за то, что российский представитель выхватил у него флаг Украины. Россиянину была оказала медицинская помощь.

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