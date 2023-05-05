Ранее Институт национальной памяти (ИНП) Польши сообщал, что на юго-западе страны, в местечке Глубчицы Опольского воеводства, демонтировали памятник советским воинам. Монумент был воздвигнут в 1945 году, чтобы увековечить память 676 воинов первого Украинского фронта, которые погибли при освобождении населенного пункта в марте 1945 года.