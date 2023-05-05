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Захарова назвала власти Польши "неблагодарными" после снова советского памятника

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала польские власти «неблагодарными». Таким образом она прокомментировала снос памятника Благодарности Красной армии в своем Telegram-канале.

«С этого дня они официально «неблагодарные», — написала дипломат.

Ранее Институт национальной памяти (ИНП) Польши сообщал, что на юго-западе страны, в местечке Глубчицы Опольского воеводства, демонтировали памятник советским воинам. Монумент был воздвигнут в 1945 году, чтобы увековечить память 676 воинов первого Украинского фронта, которые погибли при освобождении населенного пункта в марте 1945 года.

Захарова: Польша доиграется, требуя от России репараций

До этого Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа памятников и других сооружений, связанных с Российской Федерацией и СССР.

В начале апреля власти подконтрольного Киеву города Запорожья переименовали 12 улиц, связанных с Россией и Белоруссией.

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