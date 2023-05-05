Президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор в пятницу, 5 мая. Пресс-служба главы Таджикистана заявила, что Путин позвал Рахмона в Москву для участия в праздничных мероприятиях. Также главы государств поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы.

В ходе разговора президенты обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе и отметили позитивную динамику развития отношений России и Таджикистана. Также Путин и Рахмон обсудили график двухсторонних и многосторонних мероприятий, которые могут состояться в 2023 году.