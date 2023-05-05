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Путин пригласил президента Таджикистана на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор в пятницу, 5 мая. Пресс-служба главы Таджикистана заявила, что Путин позвал Рахмона в Москву для участия в праздничных мероприятиях. Также главы государств поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы.

В ходе разговора президенты обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе и отметили позитивную динамику развития отношений России и Таджикистана. Также Путин и Рахмон обсудили график двухсторонних и многосторонних мероприятий, которые могут состояться в 2023 году.

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Напомним, что также Парад Победы в Москве посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. Он одолжен прилететь в столицу 8 мая и в тот же день встретиться с Владимиром Путиным.

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