Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Разговор двух лидеров состоялся в пятницу, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.