Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы
Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Разговор двух лидеров состоялся в пятницу, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
"Уважаемый Владимир Путин пригласил лидера нации посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы", - говорится в сообщении.
Главы государств также поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы.
Президенты обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе и график двусторонних мероприятий.
Стороны отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства.