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Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Разговор двух лидеров состоялся в пятницу, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Путин пригласил Рахмона на празднование Дня Победы
© РИА Новости

"Уважаемый Владимир Путин пригласил лидера нации посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы", - говорится в сообщении.

Главы государств также поздравили друг друга с 78-й годовщиной Победы.

Президенты обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе и график двусторонних мероприятий.

Стороны отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства.

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