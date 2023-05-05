Контакты США и РФ и встреча Путина с президентом Киргизии: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 5 мая, ответил на вопросы журналистов о контактах между Россией и США и возможном выводе ЧВК из Артемовска. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

Песков не исключил контактов между Россией и США

Песков заявил, что контакты между Россией и США возможны. По его словам, Москва прибегнет к этому при необходимости для того, чтобы обеспечить интересы страны, передает РИА Новости.

Это был ответ пресс-секретаря главы государства на вопрос журналистов о том, возможны ли какие-либо контакты Москвы с Вашингтоном в свете того, что США не признают свою причастность к инциденту с беспилотниками.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала о том, что в ночь на 3 мая Киев совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Утверждалось, что два аппарата удалось вывести из строя. Также стало известно, что пострадавших в результате инцидента нет. Песков позднее заявил, что глава государства в этот момент в Кремле отсутствовал.

Песков не стал комментировать заявления Пригожина

Песков отказался от предоставления комментариев по заявлению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о планах подразделения передать позиции в Артемовске (украинское название - Бахмут) войскам Минобороны РФ, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что это сообщение в Кремле увидели.

«Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции», - подчеркнул Песков.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК покинут Артемовск (украинское название — Бахмут) 10 мая в случае нехватки боеприпасов. Он отметил, что в связи с отсутствием боеприпасов потери ЧВК растут ежедневно.

Анонсированы переговоры Путина с президентом Киргизии

У президента России Владимира Путина запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, заявил Песков. По его словам, они состоятся 8 мая, передает РИА Новости.