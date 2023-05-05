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Захарова назвала "мирный план" Зеленского методичкой по разжиганию конфликта в Европе

Так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова Борреля о плане Зеленского
© РИА Новости

Боррель рассказал об отношении ЕС к мирному плану Китая по Украине

Комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС считает единственным мирным планом по Украине план Зеленского, а китайскую инициативу "не воспринимает всерьез", дипломат указала на деструктивный характер плана украинского лидера.

"Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии "считать", то в такой ситуации не оказался бы. В-третьих, "мирный план Зеленского" - это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России также напомнила Боррелю, что не воспринимать всерьез предложения, выдвинутые "от имени пятой части населения планеты и ведущей экономики мира", может только "ничего не смыслящий в геополитике человек или человек с колониальной логикой", не уважающий тех, кого считает "ниже себя".

"Боррель - счастливое исключение, он являет образ и того, и другого одновременно", - резюмировала Захарова.

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