Захарова прокомментировала слова Борреля о плане Зеленского

"Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии "считать", то в такой ситуации не оказался бы. В-третьих, "мирный план Зеленского" - это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе", - отметила Захарова.