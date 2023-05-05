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В Кремле допустили встречу Путина и Пашиняна

На следующей неделе может состояться встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле допустили встречу Путина и Пашиняна
© РИА Новости

«Пока не будем забегать вперед. Определенные планы обсуждаются. По мере того как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», — заявил Песков.

4 мая Пашинян анонсировал визит в Москву на следующей неделе, однако не стал раскрывать его подробности.

В апреле Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Во время беседы политики обсудили обстановку в Нагорном Карабахе «с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе» и договорились продолжать контакты на различных уровнях.

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