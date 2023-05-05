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Кремль ответил на вопрос о возможности проведения Прямой линии с Путиным

О проведении Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным власти сообщат своевременно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности этого мероприятия в обозримой перспективе. Его цитирует ТАСС.

Кремль ответил на вопрос о возможности проведения Прямой линии с Путиным
© ТАСС

Ранее в апреле пресс-секретарь главы государства сообщал, что Кремль рассчитывает на проведение прямой линии в этом году, но сроки мероприятия еще не определены. До этого в некоторых Telegram-каналах появились сведения о том, что мероприятие может состояться 8 июня в Гостином дворе в Москве.

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