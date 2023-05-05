В России указали на разницу мирных планов Китая и Украины

«При этом те же переговоры по Украины, предложенные КНР, сейчас для нас невозможны, — подчеркнул Белик. — План Зеленского же — это план террористического киевского режима, условия которого заведомо невыполнимы. Но именно эти нереалистичные условия позволяют Западу манипулировать тем, что только выполнение этого плана приведет к миру».