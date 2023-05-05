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В России указали на разницу мирных планов Китая и Украины

План мирного урегулирования украинского кризиса, который представил Китай, — это обобщенный посыл к миру. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, — невыполним и нереалистичен, потому допускает различные манипуляции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

В России указали на разницу мирных планов Китая и Украины
© РИА Новости

«В 12 пунктах по урегулированию украинского кризиса, которые представил Китай, не сквозит антироссийская риторика, которой так не хватает западным странам, поэтому глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в принципе отвергает китайскую мирную инициативу», — объяснил политик.

Он назвал план Китая обобщенным посылом к миру, который в нынешней ситуации абсолютно невыгоден Западу. И именно подобные условия позволяют Зеленскому озвучивать достаточно абсурдные варианты мирного урегулирования конфликта.

«При этом те же переговоры по Украины, предложенные КНР, сейчас для нас невозможны, — подчеркнул Белик. — План Зеленского же — это план террористического киевского режима, условия которого заведомо невыполнимы. Но именно эти нереалистичные условия позволяют Западу манипулировать тем, что только выполнение этого плана приведет к миру».

Ранее Боррель заявил, что ЕС считает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине несерьезным и рассматривает только план украинского президента Владимира Зеленского. Политик заметил, что план Китая — это просто набор благих пожеланий. Он также заключил, что Москва не согласится с планом Киева.

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