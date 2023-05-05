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Песков заявил, что контакты РФ и США продолжатся для обеспечения российских интересов

Контакты России и США, несмотря на причастность Вашингтона к атаке украинских беспилотников на Кремль, при необходимости будут продолжаться, чтобы обеспечить интересы Москвы, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, возможно [продолжение контактов Москвы и Вашингтона]. Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости", - сказал представитель Кремля.

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