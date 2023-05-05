Контакты России и США, несмотря на причастность Вашингтона к атаке украинских беспилотников на Кремль, при необходимости будут продолжаться, чтобы обеспечить интересы Москвы, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.