Песков заявил, что контакты РФ и США продолжатся для обеспечения российских интересов
Контакты России и США, несмотря на причастность Вашингтона к атаке украинских беспилотников на Кремль, при необходимости будут продолжаться, чтобы обеспечить интересы Москвы, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, возможно [продолжение контактов Москвы и Вашингтона]. Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости", - сказал представитель Кремля.