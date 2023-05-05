Решение конфликта на Украине и перспективы ШОС: главные заявления Лаврова

5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции после заседания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Рамблер» собрал основные тезисы из заявлений главы ведомства.

РФ ответит на атаку беспилотников

Лавров подчеркнул, что Россия будет отвечать на атаку украинских беспилотников на Кремль не словами, а конкретными действиями. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что Киев не мог решиться на атаку Кремля без согласия своих западных покровителей. Министр подчеркнул, что атака была враждебным актом.

В странах ШОС осудили атаку на Кремль

По словам Лаврова, практически все собеседники России в рамках заседания ШОС осудили происшествие.

«В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и выразил надежду на скорейшее установление истины и определение виновных», — заявил он.

Глава МИД также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна больше не захотела иметь дел с Киевом.

Решение конфликта на Украине

Лавров напомнил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования проблем несмотря на то, что Киев накачивают оружием США. Вместе с тем возникшие проблемы нельзя решить, только «заморозив» линию соприкосновения в Донбассе. Зеленского же он назвал марионеткой, отметив, что настоящий разговор состоится с Западом.

«Мы к такому диалогу были готовы давно, наши предложения вносились и в 2009 году, и в декабре 2021 года… Запад высокомерно отказался, но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем не уйти», — заявил глава МИД РФ.

Министр добавил, что к такому разговору в России готовы. Рано или поздно он состоится, а терпение у Москвы есть, сообщает РИА Новости.

О дальнейших перспективах ШОС

Лавров подчеркнул, что страны ШОС уже наращивают использование национальных валют для расчетов между собой, сообщает ТАСС.

По его словам, для расчетов в собственных валютах можно использовать те практики, которые сейчас формируются в рамках Евразийского банка развития, Азиатского банка реконструкции и развития и Нового банка развития БРИКС.

«Все это сейчас рассматривается профильными ведомствами, министерствами финансов, центральными банками. Работа эта идет, ее уже, в общем-то, не остановить», — отметил Лавров.