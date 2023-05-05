Лавров заявил об огромном терпении России

«Наши предложения [о гарантиях безопасности] вносились и в 2009 году, и в последний раз в декабре 2021 года, их направляли американцам и в штаб-квартиру НАТО — Запад высокомерно отказался. Но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем, от возвращения к базовым принципам Устава ООН, в том числе о равенстве суверенных государств, не уйти. Рано или поздно он состоится. Мы к этому готовы, у нас, терпения, как вы знаете, хватает», — подчеркнул дипломат.