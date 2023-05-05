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Лавров заявил об огромном терпении России

Без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию, в мире не будет решен ни один конфликт. У России много терпения, и она уже давно готова к диалогу на эту тему, МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в Индии.

Лавров заявил об огромном терпении России
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«Наши предложения [о гарантиях безопасности] вносились и в 2009 году, и в последний раз в декабре 2021 года, их направляли американцам и в штаб-квартиру НАТО — Запад высокомерно отказался. Но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем, от возвращения к базовым принципам Устава ООН, в том числе о равенстве суверенных государств, не уйти. Рано или поздно он состоится. Мы к этому готовы, у нас, терпения, как вы знаете, хватает», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что основой многополярного мироустройства должны являться баланс интересов, общепризнанные нормы международного права и взаимное уважение, а не страх. По мнению дипломата, в таком подходе заинтересован весь мир. Он добавил, что в настоящее время вызовы и угрозы имеют ярко выраженный трансграничный характер, подчеркнув, что единственным разумным вариантом является объединение усилий.

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