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Лавров: РФ будет отвечать не разговорами, а действиями на попытку атаки БПЛА на Кремль

РФ будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он добавил, что Киев не мог решить атаковать Кремль с беспилотников без согласия на то западных "хозяев".

"Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома "хозяев" киевские террористы совершить его не могли бы", - подчеркнул он, комментируя инцидент.

Медведев ответил на слова Борреля об атаке на Кремль

В среду ночью Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ. В пресс-службе главы государства сообщали, что президент России Владимир Путин не пострадал, график его работы изменений не претерпел, работа продолжается в обычном режиме.

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