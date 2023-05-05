РФ будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он добавил, что Киев не мог решить атаковать Кремль с беспилотников без согласия на то западных "хозяев".

"Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома "хозяев" киевские террористы совершить его не могли бы", - подчеркнул он, комментируя инцидент.