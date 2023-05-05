Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад "вести себя прилично" и уважать всех участников международного сообщества.

"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех без исключения членов международного сообщества", - отметил министр в статье для журнала "Россия в глобальной политике", опубликованной в пятницу.

По словам Лаврова, "Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда".

"Несогласных заносят в черные списки по принципу "кто не с нами, тот против нас", - продолжил он. - Западным коллегам давно стало неудобно договариваться в универсальных форматах, таких, как ООН".

Запад для идеологического обоснования курса на подрыв многосторонности, как отметил глава МИД РФ, ввел в оборот тему единения "демократий" в противовес "автократиям", создает другие "клубы избранных", действующие в обход ООН. Подобные неинклюзивные проекты, по словам главы российской дипломатии, задуманы с тем, чтобы "подорвать переговоры по соответствующим темам под эгидой Всемирной организации и навязать выгодные коллективному Западу неконсенсусные концепции и решения".

"Более того, мы видим, как новые мировые центры пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами, - продолжил Лавров. - Среди них - перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискация собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляция с универсально согласованными нормами и процедурами".