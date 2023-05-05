Небензя заявил, что Нью-Йорк «не дотягивает» до Москвы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с его прошлой командировки в 1996–2000 годах Нью-Йорк «стал лучше, чище», но «до Москвы не дотягивает».

Небензя рассказал, что его иностранные коллеги «не верят» в это, он же в ответ приглашает их приехать и посмотреть на российскую столицу, передает РИА «Новости».

Как заявил постпред, с тех пор Нью-Йорк пережил два потрясения: «11 сентября, после чего город долго не мог оправиться» и COVID. По его словам, распространение коронавируса повлияло на город, бизнес «массово схлынул», так как не было «покупателей» – жители «заперлись по домам и сидели, дрожали от происходящего».

Небензя сказал, что российские дипломаты, работающие в постпредстве в Нью-Йорке, «с давлением справляются легко». По его словам, у них есть «1001 способ, чтобы это сделать».