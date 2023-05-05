Названа цель визита Лаврова в Гоа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 4 мая в индийский Гоа для обсуждения расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишут «Ведомости».

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Предполагается, что главы МИД стран ШОС, среди прочего, утвердят проект решения совета лидеров стран о предоставлении статуса государства-члена Ирану, а также обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Саммит ШОС на высшем уровне запланирован на 3–4 июля в Нью-Дели.

29 апреля Лавров указал, что основой многополярного мироустройства должны являться баланс интересов, общепризнанные нормы международного права и взаимное уважение, а не на страх. По мнению главы российской дипломатии, в таком подходе заинтересован весь мир. «Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства», — отметил он.