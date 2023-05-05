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Василий Небензя высмеял предложение лишить Россию председательства в СБ ООН

По словам постпреда нашей страны, некоторые государства заявляли, что Москва недостойна таких полномочий.

Небензя прокомментировал предложение лишить РФ председательства в СБ ООН
© globallookpress.com

«Это противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам. Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить этим», — рассказал он РИА Новости.

Россия председательствовала в СБ ООН в апреле. Дипломат отметил, что оно прошло штатно и все мероприятия, которые были запланированы, состоялись.

В России заявили об успешном председательстве России в Совбезе ООН

Ранее Небензя заявил, что «мир по-американски» идёт к закату. Он пояснил, что создание Вашингтоном и его союзниками у границ нашей страны «неонацисткого русофобского образования» привело к глубокому кризису системы международных отношений.

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