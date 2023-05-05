Путин обсудил на Совбезе подготовку празднования Дня Победы

Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу, 5 мая, традиционное совещание с членами Совбеза.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этот раз обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.