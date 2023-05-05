Путин обсудил на Совбезе подготовку празднования Дня Победы
Президент РФ Владимир Путин провел в пятницу, 5 мая, традиционное совещание с членами Совбеза.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этот раз обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы.
В оперативном совещании Совбеза приняли участие спикер СФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.