Депутат Госдумы назвал Бельгию барыгой

Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Алексей Диденко назвал изымающую российские активы Бельгию барыгой. Парламентарий призвал судить должностных лиц этой европейской страны. Слова Диденко приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам депутата, страны Европы превратились в торговцев краденым.

«А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — заявил Диденко.

По его словам, «бельгийские воры» стараются объяснить свою позицию с этической точки зрения, однако, как считает депутат, Бельгия — исторически одна из самых «разбойничьих и людоедских стран Европы». В качестве пояснения своей позиции он привел созданный бельгийцами режим в Конго, когда было уничтожено 10 миллионов конголезцев — половина населения страны, а сотни тысяч остались инвалидами.

При этом депутат допустил в качестве ответной меры понижение уровня дипотношений, например, с уровня посла на уровень посланника или еще ниже. Также он считает, что Следственный комитет обязан завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств.