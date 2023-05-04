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Глава Крыма Сергей Аксенов посетил передовую СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня Победы посетил передовую зону специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

"Боевой дух на высоте. Россияне могут положиться на бойцов, которые выполняют задачи на линии фронта", - заявил Аксенов.

Он рассказал, что в рамках своего визита передал партию гуманитарной и военно-технической помощи, в том числе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловизоры и другое оборудование. Глава Крыма также вручил награды и поздравил военнослужащих с грядущим праздником 9 Мая.

Аксенов рассказал, чем закончится спецоперация на Украине

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника в Крыму.

До этого Аксенов сообщил, что на юго-востоке Крымского полуострова работали силы противовоздушной обороны России.

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