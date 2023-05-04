Захарова: между Россией и Францией давно установился "режим тишины"

"Прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях. Более того, общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование. Не вполне понятно, о каких сохраняющихся контактах между нашими странами идет речь", - добавила представитель российского дипведомства.