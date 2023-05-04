Захарова: между Россией и Францией давно установился "режим тишины"

Захарова заявила, что между Россией и Францией давно установился "режим тишины"
Контакты между Россией и Францией уже давно сведены на нет, по инициативе Парижа установился тотальный "режим тишины". Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении недавнего интервью главы МИД Франции Катрин Колонна.
"Еще недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведенные на нет по инициативе французской стороны, поэтому мы были весьма удивлены словами министра о неких сохраняющихся, как можно было понять, активных контактах между нашими президентами, которые необходимо продолжать", - отметила она.
"Действительно, посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный "режим тишины", введенный по инициативе Парижа", - указала Захарова.
Как отметила дипломат, между Россией и Францией свернуты абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества.
"Прекращена работа 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях. Более того, общение российских дипломатов с коллегами на Кэ д'Орсе сведено к минимуму. Добавим к этому практически полное прекращение любых форм взаимодействия с Россией и в таких областях, как культура и образование. Не вполне понятно, о каких сохраняющихся контактах между нашими странами идет речь", - добавила представитель российского дипведомства.
"Возникает вопрос также и о предмете таких контактов в условиях, когда Париж активно снабжает киевский режим самыми смертоносными вооружениями и при этом на разных уровнях произносит слова о необходимости мирных переговоров для прекращения конфликта на Украине. Роль Франции как посредника была девальвирована еще со времен соучастия в саботировании Киевом минских соглашений", - указала Захарова.