В Госдуме оценили западный рейтинг «свободы прессы»

«Французская неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала так называемый «Всемирный индекс свободы прессы». Россию в этом тенденциозном рейтинге разместили где-то в самом низу. И в этом нет ничего нового, как и в том, что активно пропагандируют этот рейтинг финансируемые западными правительствами СМИ-иноагенты», – приводятся его слова в Telegram -канале комиссии.

«То есть как раз те страны, которые проводят крайне репрессивную политику против российских СМИ. Получается, что цена пьедестала – неукоснительное соблюдение установок США и их сателлитов на оголтелое притеснение российских изданий под эгидой защиты свободы слова», – отметил он.

Председатель комиссии напомнил, что Литва прекратила вещание российских и белорусских телеканалов, «в Эстонии прославились задержаниями и выдворениями наших журналистов, а портал «Sputnik Meedia» из-за систематических угроз жизни авторов самостоятельно прекратил работу. В Канаде не просто закрыли вещание телеканалов RT и RT France, но и наложили персональные санкции на 45 российских журналистов. Но дальше всех пошли в Латвии, где не только заблокировали свыше 80 наших телеканалов, но и ввели штраф в 700 евро за просмотр запрещенного российского ТВ».