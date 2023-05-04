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Песков отреагировал на слова Белого дома о непричастности к атаке дронов на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления Белого дома по поводу атаки беспилотников на Кремль. Он отметил, что позиция России по этому вопросу не изменилась, пишет «Газета.Ru».

«Мы сказали именно то, что хотели», - подчеркнул Песков.

Отмечается, что накануне пресс-секретарь главы России рассказал о роли Вашингтона в украинском конфликте.

Песков рассказал о реакции Путина на атаку по Кремлю

Песков заметил, что решения о ключевых действиях, таких, как атаки на объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории РФ, принимаются в США.

В Белом доме, в свою очередь, исключили какую-либо причастность к атаке украинских дронов на Кремль в ночь на 3 мая.

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